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قرار بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالجيزة.. تعرف على النسب والأسعار

05:26 م السبت 12 سبتمبر 2020
قرار بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالجيزة.. تعرف على النسب والأسعار

مخالفات البناء

كتب- أسامة علي:
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، على مستوى المحافظة ليكون سعر المتر بالقرى 50 جنيهًا، والأنشطة الصناعية والتجارية بالقرى تخفض 20%، وتخفض الأسعار بالمدن والأحياء والمنطقة الصناعية والاستثمارية 15%.

وتفقد المحافظ المركز التكنولوجي في حي بولاق الدكرور ومكتب خدمة المواطنين وتبسيط الإجراءات بمركز ومدينة أبو النمرس، لمتابعة الالتزام باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، طوال أيام الأسبوع إضافة إلى متابعة توافد المواطنين للتقدم لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المهله المحددة.

وأكد المحافظ لرئيسي حى بولاق ومركز أبو النمرس، على تسهيل الإجراءات على المواطنين في استلام الطلبات بصورة البطاقة أو صورة عقد الملكية لحين استيفاء باقى المستندات قبل انتهاء المهله المحددة.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة، تعد الأقل في أسعار القيم السعرية على مستوى الجمهورية، فهناك بعض المناطق يتم التصالح فيها بمقابل 50 جنيهًا للمتر السكني، حيث تم مسبقًا وضع قيم تتواءم مع الطابع السكاني لكل قطاع في المحافظة.

ودعا المحافظ المواطنين سرعه التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرًا إلى أنه في حال تخفيض القيمه السعرية لأي منطقة، سيتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددو جدية التصالح في الفترة السابقة، موضحًا أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

مخالفات البناء أحمد راشد الجيزة أسعار التصالح في مخالفات البناء

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