لنقل الرسالة للتلاميذ.. "الهجرة": تدريب مدرسات الفصل الواحد على مخاطر الهجرة غير الشرعية بمطروح



كتب- أسامة علي:

قال هنري إميل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الهجرة غير الشرعية، اليوم السبت، إنه تم انطلاق المرحلة الثانية من تدريب مدرسات الفصل الواحد في محافظة مطروح، باعتبارها من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، خلال الفترة من 1 سبتمبر الجاري حتى 7 سبتمبر 2020.



يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الهجرة استكمال البرنامج الأول ضمن المرحلة الثانية من تدريب مدرسات المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الغذاء العالمي "WFP"؛ لتدريب وتوعية مدرسات الفصل الواحد بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة بإجراء محاضرات عن بُعد، بديلًا عن اللقاءات المباشرة، ضمن التدابير الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا.



وأضاف إميل أنه تم استهداف عدد 8 مدرسين من 8 مدارس مجتمعية بالمحافظة؛ وهي مدارس: (أولاد عميرة- أبوكشوك- أولاد فهيد- أولاد الجبالي- أبو شهبة- نجع الملاح- النجيلة- عمرو بن العاص)؛ حيث اشتملت فعاليات البرنامج على خمسة أيام تدريبية يسبقها يوم واحد لكل محافظة؛ لتدريب الميسرات على تحميل تطبيق التواصل عن بُعد وشرح كيفية استخدامه على الأجهزة اللوحية المخصصة لذلك، بالتعاون مع مركز معلومات برنامج الغذاء العالمي.



وتابع رئيس الإدارة المركزية لشؤون الهجرة غير الشرعية بأن الإعداد المبكر لمدرسات الفصل الواحد، يأتي استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد بتنمية مهاراتهم في توعية النشء بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية الآمنة، بالإضافة إلى المشاركة بأنشطة فنية تعبر عن مدى استيعابهم خطورة الهجرة غير الشرعية.



وفي السياق ذاته، أوضح وائل فراج، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية، أن التدريب العملي للمدرسات والمدرسين يعقبه تقييم عملي؛ لقياس مدى الجاهزية لنقل الرسالة إلى تلاميذ المدارس وأسرهم، وأن التدريب نجح في منح الميسرات مزيدًا من الثقة في النفس، والقدرة على فهم أعمق للمشكلة وتبادل الأسئلة حولها؛ لتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية لمكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز القدرة الوطنية على توفير البدائل الآمنة.



ونوه فراج بأن المرحلة الثانية من التدريب تأتي استكمالًا لتدريب وتأهيل نحو 83 مدرسة بمحافظات أسيوط وقنا والأقصر؛ حيث تمت توعية 48 من مدرسات الفصل الواحد بمحافظة الأقصر، و20 مدرسة من المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد بأسيوط، باستخدام برامج التواصل عن بُعد، في 5 مراكز؛ هي: البداري- ساحل سليم- أسيوط- أبنوب- أبو تيج، خلال الفترة من 13 يوليو حتى 20 يوليو 2020.



وتم تنفيذ البرنامج الثاني عن بعد بمحافظة قنا خلال الفترة من 23 أغسطس 2020 حتى 30 أغسطس 2020، تم خلالها تدريب 15 مدرسًا ومدرسة من 4 مدارس بمركز أبو تشت: (سمهود- النواهض- الخوالد- المعيصرة), و6 مدارس بمركز نقادة: (الشمس- الرحمن- أحباب الله- نجع القرية- المروان حسن- النهضة)، بإجمالي عدد (10) مدارس من المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد.