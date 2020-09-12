دعمًا للإصلاح وحمايةً للمواطن.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بتعميم الـ"50 جنيهًا" للتصالح بالريف



مصراوي

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال على التصالح في مخالفات البناء، والتغلب على الإشكاليات التي عطلت التعاطي الجيد مع القانون خلال الفترة الماضية.



وأكد توفيق أن التصالح له أهداف نبيلة؛ من شأنها تحقيق الاستقرار والحفاظ على أموال المواطنين والاستفادة من المرافق بشكل قانوني.



جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها توفيق، اليوم السبت، تعليقًا على توجيه القيادة السياسية بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع الأهالي بكل المحافظات للإقبال قبل المدة القانونية المقررة في 30 سبتمبر 2020، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، ومدة الشهرين التي تم السماح بها بشأن الاستكمال.



ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه التسهيلات تعبر عن القيادة الحكيمة للقيادة السياسية والقراءة الدقيقة لهذا الملف والاهتمام بالريف المتضمن للطبقة البسيطة ومحدودي الدخل؛ بما يخدم مصالح المواطنين وقدرتهم على المعيشة، ويخدم رغبة الدولة في الحفاظ على منهجها في الإصلاح وحماية المواطن من أية مغالاة في الأسعار.



ولفت توفيق إلى أن الحكومة عليها أن تتابع تنفيذه هذه الرؤى بالمتابعة والرقابة على تنفيذ هذه التسهيلات بكل ربوع مصر؛ حتى لا تكون الروتينية وتصرفات الموظفين غير المسؤولة في بعض الأحيان سببًا في الإحجام والرد بحسم على أية شائعات يتم ترويجها بشأن قانون التصالح وأهميته.



واختتم النائب حديثه بالتأكيد أن الدولة تقدم كل التسهيلات بشكل يومي وتستجيب لكل الشكاوى التي تصل إليها جراء التطبيق؛ بهدف أسمى وهو تحقيق الاستقرار والتغلب على إشكاليات الماضي ومواجهة ملف البناء العشوائي صاحب التداعيات السلبية على مجتمعنا.