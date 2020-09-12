أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

لأول مرة.. رئيس الوزراء يكشف مصير الموظفين المسئولين عن مخالفات البناء​

04:59 م السبت 12 سبتمبر 2020
لأول مرة.. رئيس الوزراء يكشف مصير الموظفين المسئولين عن مخالفات البناء​

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة هدفها الرئيسي من التصالح في مخالفات البناء تقنين أوضاع المخالفين وذلك للحصول على مميزات الدخول في منظومة البناء الرسمية وتوفيق أوضاعهم القانونية.

وأضاف مدبولي، في تصريحات، على هامش لقاء الإعلاميين والصحفيين، اليوم السبت، بمحافظة القليوبية: بنحاسب المسؤولين عن مخالفات البناء وفيه مئات الموظفين في الأحياء والوحدات المحلية تم تحويلهم للنيابة للتحقيق معاهم.

اقرأ أيضا:

"من البيت".. كيف تتصالح على مخالفات البناء إلكترونيا؟ "خطوات ومستندات"

قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء بجميع القرى

"سبتوا الناس تتعدى ليه".. الحكومة ترد لأول مرة قبل نهاية فترة التصالح

رسميًا.. تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء في القاهرة- جميع الأحياء

يحرمهم من هذا المكسب.. رئيس الوزراء يوجه رسالة لرافضي التصالح في مخالفات البناء

مصطفى مدبولي الموظفين المسئولين عن مخالفات البناء مخالفات البناء تقنين أوضاع

الخبر التالى:

"زي نتيجة الثانوية".. رحلة بيان كورونا اليومي من قطاعات الصحة إلى الناس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100708

    عدد المصابين

  • 82473

    عدد المتعافين

  • 5607

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 28608938

    عدد المصابين

  • 20490967

    عدد المتعافين

  • 918181

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا