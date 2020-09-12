لأول مرة.. رئيس الوزراء يكشف مصير الموظفين المسئولين عن مخالفات البناء​

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة هدفها الرئيسي من التصالح في مخالفات البناء تقنين أوضاع المخالفين وذلك للحصول على مميزات الدخول في منظومة البناء الرسمية وتوفيق أوضاعهم القانونية.

وأضاف مدبولي، في تصريحات، على هامش لقاء الإعلاميين والصحفيين، اليوم السبت، بمحافظة القليوبية: بنحاسب المسؤولين عن مخالفات البناء وفيه مئات الموظفين في الأحياء والوحدات المحلية تم تحويلهم للنيابة للتحقيق معاهم.

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