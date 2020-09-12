إزالة 193 حالة تعدي على أملاك الدولة بالخانكة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، حملة إزالات مكبرة، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء للمحافظة.

وقاد العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، ورئيسا قريتي القلج وأبو زعبل والأقسام الهندسية، حملة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بنطاق مدينة الخانكة، وقرية أبوزعبل، وقرية القلج، وأسفرت عن إزالة 193 حالة.

جاء ذلك في حضور قوات الأمن، برئاسة اللواء شريف الهامي مساعد مدير الأمن ومأموري كل من القسم والمركز وضباط المباحث.

وفي طوخ نفذ محمد الغنام رئيس قرية ميت كنانة حملة إزالة فورية لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بناحية عزبة الإبيارى بدائرة الوحدة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالف.