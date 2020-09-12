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لن نسمح بالتجاوز.. المصيلحي يوقف مدير مكتب تموين بالبحيرة عن العمل لهذا السبب

04:36 م السبت 12 سبتمبر 2020
لن نسمح بالتجاوز.. المصيلحي يوقف مدير مكتب تموين بالبحيرة عن العمل لهذا السبب

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقف مدير مكتب تموين بندر الدلنجات بالبحيرة عن العمل وتحويله إلى التحقيق.

جاء ذلك بسبب أن إحدى السيدات، من الدلنجات بالبحيرة، عند ذهابها إلى مكتب تموين بندر الدلنجات، وطلبت من مكتب التموين استخراج ورقة لصرف الخبز، تم التعامل معها بعدم اهتمام وبشكل غير مقبول من جانب بعض العاملين بالمكتب. وبالبحث والمراجعة مع مديرية تموين البحيرة تبين أن السيدة صاحبة الواقعة كانت قد تقدمت بعمل بدل تالف للبطاقة التموينية الخاصة بها على موقع "دعم مصر" وذهبت إلى المكتب لاستلام خطاب الخبز، وجار استخراج بطاقة بدل تالف للسيدة المذكورة.

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي لها اليوم السبت، أنه بعد رصد وتداول ما حدث على مواقع السوشيال ميديا، تم عرض ذلك على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي قرر على الفور وقف مدير مكتب تموين الدلنجات عن العمل والتحقيق معه.

وأكد المصيلحي أن هناك توجيهات وتعليمات وزارية مشددة ودائمة لكل العاملين بمكاتب التموين بحُسن التعامل مع المواطنين بكل اهتمام وعناية وتلبية كل احتياجاتهم وإنهاء خدماتهم التموينية، وأكد المصيلحي أنه لن يسمح بالتجاوز مع أي مواطن حال طلبه أية خدمة من مكاتب التموين أو مراكز الخدمة التابعة للوزارة.

علي المصيلحي مكتب تموين وقف مدير مكتب تموين البحيرة

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