التنمية المحلية: بدء تنفيذ الخطة التدريبية "2020/2021" بمركز "سقارة"

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بدء مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي (2021/2020)، حيث ينفذ المركز خلال الأسبوع القادم 7 دورات تدريبية لأول مرة لخريجي دورات الـ"tot" تخصيصهم في 7 مجالات مختلفة وذلك بداية من غدًا الأحد 13/9/2020 وحتى الخميس 24/9/2020 .

وأكد شعراوي، أن الدورات تتضمن حقيبة تدريبية جديدة تنفذ للمرة الأولى وهي التدريب على المراكز التكنولوجية، والإعلام والتواصل المجتمعي، والتحول الرقمي، والشئون المالية والقانونية بكل تخصصاتها الفرعية والتفتيش المالي والإداري، والشئون الهندسية بكل تخصصاتها وأملاك الدولة والـ gi، وأخيراً الموارد البشرية، ويستفيد من هذه الدورات ١٤٠ متدرباً من جميع المحافظات .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مركز سقارة للتدريب ينتهج دوراً جديداً في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن، حيث سيتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها.

ومن ناحية أخرى اختتم مركز سقارة فعاليات استكمال الدورات التدريبية لخطة 2020 والتي بدأت ولم تستكمل بعد بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث تم استكمال دورتي الـ gis وحضرها 22 متدربا واللغة الإنجليزية المستوى الأول حضرها 18 متدربا الأسبوع الماضي قبل بداية الخطة التدريبية (2021/2020)، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني لدورة قادة المستقبل 2020 وحضرها 66 متدرباً وسيتم استكمال أسبوعها الثالث والأخير وسيتم تخريج الدفعة في يناير المقبل.

وأشار اللواء شعراوي، إلى أنه نظراً للظروف الحالية والإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فقد تم خفض عدد المتدربين عن السنوات السابقة ووضع خطة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية تتضمن تقليل عدد المتدربين في كل قاعة تدريب وكذلك عمليات التسكين للمتدربين وتعديل فترات استخدام الكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بها على أقصى درجة ممكنة لمراعاة التباعد الاجتماعي قدر الإمكان مع زيادة عدد الحافلات المستخدمة في نقل المتدربين من وإلى مركز سقارة.