بدرجات الحرارة والظواهر الجوية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، من الأحد حتى الجمعة المقبل.

وأضافت الهيئة، أن طقس الأحد، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35- 24، السواحل الشمالية 30 - 24، جنوب سيناء 38 28، كما تراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 37 و42.

الاثنين:

طقس الاثنين، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34- 24، السواحل الشمالية 29- 24، جنوب سيناء 38 -28، كما تراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 36 و42.

وتمثلت أبرز الظواهر الجوية خلال يومي الأحد والاثنين، في ظهور الشبورة المائية على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بالحرارة حيث تسجل 84% على القاهرة والوجه البحري، و85% على السواحل الشمالية، و55% على شمال الصعيد.

الثلاثاء:

طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34- 23، السواحل الشمالية 29- 24، جنوب سيناء 36 -28، كما تراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 36 و41 درجة.

الأربعاء:

طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35- 23، السواحل الشمالية 32- 24، جنوب سيناء 38 -28، كما تراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 37 و42 درجة.

الخميس:

طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35- 23، السواحل الشمالية 32- 24، جنوب سيناء 38 -28، كما تراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 37 و42 درجة.

الجمعة:

طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35- 23، السواحل الشمالية 32- 24، جنوب سيناء 38 -28، كما تراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 37 و42 درجة.

وتمثلت أبرز الظواهر الجوية خلال هذه الفترة، في ظهور الشبورة المائية على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بالحرارة حيث تسجل 84% على القاهرة والوجه البحري، و88% على السواحل الشمالية، و60% على شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وتصل سرعتها إلى 20 كيلومترا في الساعة، كما تؤدي إلى إضرار الملاحة البحرية هناك، بينما تكون الرياح معتدلة على باقي المناطق.