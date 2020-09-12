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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 19 ألف راكب على 177 رحلة دولية وداخلية وخاصة

12:57 م السبت 12 سبتمبر 2020
مطار القاهرة: وصول ومغادرة 19 ألف راكب على 177 رحلة دولية وداخلية وخاصة

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، إن المطار يشهد اليوم وصول 89 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 9850 راكبًا، ويغادر المطار 88 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 9582 راكبًا.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة 177 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج والداخل، تسيِّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة تحمل علي متنها نحو 19 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الدولي رحلات جوية صالات السفر

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