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بلغت70%.. رئيس الوزراء: تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بـ23 محافظة

12:56 م السبت 12 سبتمبر 2020
بلغت70%.. رئيس الوزراء: تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بـ23 محافظة

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع الإعلاميين والصحفيين؛ لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بمحافظة القليوبية، إن البناء العشوائي في مدينة الخصوص على سبيل المثال يحرم أهلها من الخدمات أو التوسع في إقامة المدارس لخدمة الأطفال، ولعلاج هذه القضية يعني نزع ملكية أراضٍ.

وأضاف مدبولي أن البناء العشوائي يعرقل جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة ليست بمعزل عن المواطن، حيث وجود العديد من الشكاوى لدى المواطنين؛ بداية من مبالغ المصالحة في بعض مخالفات البناء، والتي تم تداركها بعد ذلك، وتم تخفيف هذه المبالغ بنسب وصلت إلى 70% في ما يقرب من 23 محافظة.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم تسهيل طلبات التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء؛ حيث تم تكليفات الجهات المعنية بقبول أي مستندات من المتقدمين وإعطائهم نموذج 3؛ حتى يتم استكمال الطلب بعد انتهاء فترة التصالح والمقررة في 30 سبتمبر الجاري.

يأتي المؤتمر في حضور كل من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قيمة التصالح التصالح في مخالفات البناء

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