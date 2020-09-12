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رئيس الوزراء: خصم 25% من غرامات التصالح حال دفعها "كاش"

12:50 م السبت 12 سبتمبر 2020
رئيس الوزراء: خصم 25% من غرامات التصالح حال دفعها "كاش"

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء


كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم خصم 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال قام المواطن بسداد تكلفة المصالحة كلها بدون تقسيط "كاش".

وأضاف مدبولي، خلال لقاءه مع الإعلاميين والصحفيين، اليوم السبت، بحضور عدد من الوزراء، بمحافظة القليوبية: الدولة قدمت تيسيرات عدة للمواطنين لإنهاء ملف التصالح مشيرا إلى أن الهدف هو الحفاظ على كنز مصر من الأراضي الزراعية لأن كل قيراط يضيع في هذا الأراضي لا يمكن تعويضه أبدا.

وععقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مع الإعلاميين والصحفيين لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بمحافظة القليوبية.

يأتي المؤتمر بحضور كل من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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