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الاثنين.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 12 ساعة

12:15 م السبت 12 سبتمبر 2020
الاثنين.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 12 ساعة

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (هليوبوليس - روكسي – الخليفة المأمون – حدائق القبة – مشية الصدر – منشية البكري – العباسية – حلمية الزيتون – حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية ).

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الاثنين المقبل وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم، نظرا لتنفيذ أعمال تطوير بميدان رنين بشارع مسطرد القديم مما يترتب عليه تحويل مسار خط 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأشارت الشركة إلى أنه يتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مياه الشرب قطع المياه مياه القاهرة محطة مياه مسطرد

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