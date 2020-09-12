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قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء بجميع القرى

12:02 م السبت 12 سبتمبر 2020
قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء بجميع القرى

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا جديدا بشان أسعار التصالح على المتر الواحد في مخالفات البناء في جميع قرى محافظات الدولة المصرية.

وأضاف مدبولي، خلال لقاءه مع الإعلاميين والصحفيين، اليوم السبت، بحضور عدد من الوزراء، بمحافظة القليوبية: نغلب مصلحة الأهالي في الريف بالنسبة للتقييمات والقدرات المالية للمواطنين في الريف التي تصل إلى 200 جنيه للمتر أو أكثر في بعض القرى، وكان التوجيه نعلن النهاردة أن قيمة التصالح لكل الريف المصري هو الحد الأدنى 50 جنيها فقط، أي مبنى في الريف المتر فيه بـ50 جنيه فقط.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مع الإعلاميين والصحفيين لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بمحافظة القليوبية.

يأتي المؤتمر بحضور كل من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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