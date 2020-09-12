رئيس الوزراء: تكلفة استصلاح الفدان تصل لـ200 ألف جنيه

كتب- محمد نصار:



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن فقدت مصر 400 ألف فدان من أجود الأراضي على مستوى العالم منهم 90 ألف فدان منذ 2011 فقط



وأضاف مدبولي، خلال لقاءه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، اليوم، بحضور عدد من الوزراء: نحتاج منظومة من العمل الشاق لاستصلاح الصحراء وأراضيها ليست بنفس جودة الأراضي الزراعية في الدلتا، لتحويلها إلى أراضي منتجة الفدان من 150 إلى 200 ألف جنيه علشان يبقى قابل للزراعة



وتابع رئيس الوزراء: 90 ألف فدان يحتاجوا 18 مليار جنيه لاستصلاح نفس الرقم في أراضي صحراوية بعيدة تستغرق تكلفة كبيرة ووقت وجهد كبير، لتعويض أرض مفقودة وليس إضافة أرض جديدة