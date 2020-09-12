رئيس الوزراء: مدينة الخصوص أصبحت غابة من الكتل الخرسانية العشوائية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة الخصوص بالقليوبية شهدت حجم تعديات هائلة وأصبحت غابة من الكتل الخرسانية.

وأضاف مدبولي، خلال لقاء مع الإعلاميين والصحفيين، اليوم، بحضور عدد من الوزراء: نحتاج إلى عرض معين للشارع لإدخال وصلات الغاز الطبيعي.. دي أمور متعلقة باشتراطات الأمان علشان أوصل صرف وكهرباء للمنطقة دي اللي مكنتش موجودة من الأساس في تخطيط الدولة.

وتابع رئيس الوزراء: النمو متعملش حتى بتخطيط على الأراضي الزراعية نقدر وقتها نتدخل ونحسن ونطور من العمران اللي موجود، الأراضي الزراعية اللي موجودة حتى الأن لو مفيش قرار ووقفة حقيقية لمنع البناء العشوائي إيه مصيرها بعد بضعة سنوات.