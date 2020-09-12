أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

بث مباشر.. رئيس الوزراء يتحدث عن مستجدات "التصالح في مخالفات البناء"​

11:37 ص السبت 12 سبتمبر 2020
بث مباشر.. رئيس الوزراء يتحدث عن مستجدات "التصالح في مخالفات البناء"​

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد نصار:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مع الإعلاميين والصحفيين لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بمحافظة القليوبية.

يأتي المؤتمر بحضور كل من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومن المقرر أن يناقش اللقاء أبرز الأسئلة التي تشغل المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

مصطفى مدبولي التصالح في مخالفات البناء محمد زكي بث مباشر

الخبر التالى:

رئيس الوزراء: مدينة الخصوص أصبحت غابة من الكتل الخرسانية العشوائية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100708

    عدد المصابين

  • 82473

    عدد المتعافين

  • 5607

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 28608938

    عدد المصابين

  • 20490967

    عدد المتعافين

  • 918181

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. رئيس الوزراء يتحدث عن مستجدات "التصالح في مخالفات البناء"​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا