رئيس جهاز الشروق: افتتاح المرحلة الأولى لمستشفى "جولف الشروق" بمركز خدمات الإسكان العائلي
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم افتتاح المرحلة الأولى بمستشفى "جولف الشروق" بمركز خدمات الإسكان العائلي (1)، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشروق على تقديم أحدث الخدمات الطبية لقاطني المدينة.
وأضاف الغيطي، أن تلك المرحلة تتضمن افتتاح 5 عيادات بإجمالي 16 تخصصا، بجانب تقديم خدمات الطوارئ ومعمل تحاليل وسحب عينات من المنزل على مدار الـ24 ساعة.
ولفت رئيس الجهاز، إلى أن المستشفى طاقتها الاستيعابية للتشغيل ستصل في المرحلة النهائية إلى 12 عيادة خارجية متخصصة، كما تتضمن (عيادتي أسنان – استقبال طوارئ – وحدة ولادة – غرفة إفاقة – صيدلية – معمل تحاليل – مركز أشعة – المغسلة – غرفة النفايات)، بأسعار مناسبة للمواطنين مقارنةً بالمستشفيات الاستثمارية، مؤكداً استمرار دعم الجهاز في تقديم الخدمات المختلفة التي تحقق رضاء سكان مدينة الشروق.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سبق ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2700م2 على أن يكون المبنى المنفذ بها بنشاط (مركز طبي) بمساحة 1050م2 بمركز خدمات الإسكان العائلي (1)، وذلك لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول للقيام بأعمال التجهيز والتشغيل لتقديم الخدمات الطبية المختلفة.
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