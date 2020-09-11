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الكنيسة تحتفل بعيد رأس السنة القبطية

08:33 م الجمعة 11 سبتمبر 2020
الكنيسة تحتفل بعيد رأس السنة القبطية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

(مصراوي):


احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، ببدء العام القبطي 1737، والتي تبدأ بعيد الشهداء المعروف باسم عيد النيروز، حيث أقيمت القداسات بكافة الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

وصلى الأباء المطارنة والأساقفة، عشية رأس السنة القبطية الجديدة مساء أمس والقداس صباح اليوم، حيث أقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنعمة الفرح من بدء السنة القبطية، وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

يأتي هذا بالتزامن مع السماح لأول مرة بإقامة قداسات يوم الجمعة، بعد توقف دام 24 أسبوعًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الكنيسة الأرثوذكسية عيد النيروز رأس السنة القبطية

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