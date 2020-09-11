لجان تحكيم مسابقات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنتهي من عملها

(مصراوي):

أنهت لجان تحكيم مسابقات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الثلاثة، مساء أمس الخميس، أعمالها لأكثر من ثلاثين عرضًا مسرحيًا تتنوع من بلدان وأنماط إنتاجها ومدارسها الفنية والفكرية والمنافسة على جوائز المهرجان.

شاهدت لجنة تحكيم عروض مسابقة "مسرح الحظر" تسعة عروض مسرحية، تكونت اللجنة من خمس أعضاء وهم: من مصمم الرقص الأمريكي دانا تاي سوون بورخيس، والدكتورة سارة عناني، من مصر، ومن اليابان والكاتبة اليابانية ناناكو نا جيما، والمخرج والكاتب الدنماركي بيتر كيرك، والمخرج أنيس حمدون من سوريا/ألمانيا.

كما شاهدت لجنة تحكيم مسابقة العروض "المصورة"، تسعة عروض مسرحية أيضًا، وتضم اللجنة كل من الدكتورة نسمة إدريس من مصر، والمخرجة الأمريكية ميك كولمان، والمخرج الهندي راجيف كريشنا، والمخرج الفلسطيني كامل الباشا، والمخرج الكندي أرثر ملنر.

أما لجنة تحكيم مسابقة العروض المصرية الحية "مسابقة د. حسن عطية" فشاهدت ثلاثة عشر عرضا مسرحيا قدمت على مسارح الهناجر، والصغير، والمكشوف بالأوبرا، والجمهورية والمعهد العالي للفنون المسرحية، وتشكلت اللجنة برئاسة الناقدة الدكتورة هدى وصفي، وعضوية كل من الفنان سيد رجب، والمخرج هاني المتناوي، والموسيقار هشام جبر، ومصمم الديكور محمد الغرباوي.

وسلمت لجان التحكيم نتائجها لإدارة المهرجان لتعلن في السابعة مساء اليوم الجمعة، في حفل ختام المهرجان، توزيع الجوائز البالغ قيمتها 75000 جنيه للعرض الفائز بالمركز الأول، 50000 جنيه للعرض الفائز بالمركز الثاني في كل مسابقة.