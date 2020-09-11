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وصول أولى رحلات "سكات آير" إلى شرم الشيخ قادمة من كازاخستان (صور)

05:45 م الجمعة 11 سبتمبر 2020
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(مصراوي):

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة "سكات آير" القادمة من كازاخستان، على متنها 234 راكبًا، عقب استئناف جدول رحلاتها، في إطار استمرار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

واستقبلت الطائرة بتقليد رش المياه، وقام فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب بالورود، كما تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاجترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين.

كازاخستان شرم الشيخ مطار شرم الشيخ شركة سكات آير

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