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الزراعة: نتوقع تصدير 5 ملايين طن منتجات زراعية بنهاية العام

04:33 م الجمعة 11 سبتمبر 2020
الزراعة: نتوقع تصدير 5 ملايين طن منتجات زراعية بنهاية العام

الصادرات الزراعية المصرية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة استطاعت تصدير 4 ملايين و100 ألف طن حتى 11 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى تصدير المنتجات الزراعية بأفضل جودة بحسب التقارير الواردة من قبل الأسواق العالمية على المنتجات المصرية.

وأضاف العطار، لمصراوي، أن الصادرات المصرية في تحسن ملحوظ منذ منتصف أغسطس، لافتاً إلى وجود انخفاض 10% بسبب فيروس كورونا في معدلات التصدير للمحاصيل الزراعية ليست مصر المسئولة عنهم بل البلاد التي تعاني من توفير وسائل شحنة آمنة.

وتابع: مصر تستطيع تصدير الأكثر والدليل كثرة المنتج بالأسواق المحلية، ومحاصيل المانجو والفراولة والعنب تضاعفت عن العام الماضي.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى أنه يتوقع ارتفاع الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية المصرية الطازجة قد يصل إلى 5 ملايين طن، مؤكداً بذل كافة القطاعات لوزارة الزراعة علي تدفق المنتجات الزراعية للخارج؛ مما يحقق عائدات اقتصادياً للدولة المصرية .

وسجلت مصر هذا العام بالرغم من تفشي فيروس كورونا، المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح وتحديداً محصول البرتقال من دولة البرازيل، وحققت المركز الأول عالمياً في إنتاج الزيتون على حساب إسبانيا.

الصادرات الزراعية وزارة الزراعة

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