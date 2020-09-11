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وزير الأوقاف: الدولة المصرية تبني ولا تعرف الهدم

04:31 م الجمعة 11 سبتمبر 2020
وزير الأوقاف: الدولة المصرية تبني ولا تعرف الهدم

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية تبني ولا تعرف الهدم وتقيم المشروعات في كافة القطاعات من طرق وإسكان وكهرباء ومساجد ودور عبادة.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها وزير الأوقاف بعنوان "تقدير المصلحة وتنظيم المباح" وتحدث فيها عن طاعة ولي الأمر ودورها في المجتمع، وذلك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق بالشرقية في إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي.

وقال الوزير، إن الزراعة كانت ومازالت وستظل عماد بناء الأمم والحضارات، وإن الأرض هي العرض نحميها ونحافظ عليها ولا نسمح لأحد بأن يعتدي عليها.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة

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