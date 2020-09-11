أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

1700 عبوة باهظة الثمن.. ضبط مستحضرات تجميل مع راكبة قادمة من ألمانيا بالمطار

03:44 م الجمعة 11 سبتمبر 2020
1700 عبوة باهظة الثمن.. ضبط مستحضرات تجميل مع راكبة قادمة من ألمانيا بالمطار

رجال الجمارك

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل غالية الثمن مع راكبة أخفتها داخل حقائبها للعبور بها وبيعها لمراكز التجميل وتحقيق مكاسب مالية كبيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، اشتبه عبدالرحمن الحسن، مأمور اللجنة الجمركية، في راكبة تحمل جواز سفر عربي، وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أمجد رفعت وخالد محمد مأموري الفحص فتلاحظ وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة، وبالعرض على محمد عيد مرسي، مدير إدارة الجمرك، قرر تكليف وائل إمبابي، المشرف على صالة الوصول ومحمود القرش مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 1700 عبوة من مستحضرات التجميل ماركات باهظة الثمن.

قرر الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

جمارك مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي مستحضرات تجميل ألمانيا

الخبر التالى:

غدا.. مصر للطيران تسير 48 رحلة دولية تقل 4800 راكب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100403

    عدد المصابين

  • 80689

    عدد المتعافين

  • 5577

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 28030286

    عدد المصابين

  • 20106613

    عدد المتعافين

  • 908054

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر أمني: القبض على لاعب الأهلي صالح جمعة بالزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا