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26 تمثالًا.. وزير السياحة يتفقد ترميم الكباش في الكرنك

03:36 م الجمعة 11 سبتمبر 2020
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الأقصر - محمد محروس:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، معابد الكرنك ضمن جولته الميدانية بمحافظة الأقصر في ظل استئناف حركة السياحة الثقافية بمصر اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.

وتفقد العناني أعمال الترميم الجارية لـ26 تمثال كباش داخل المعبد، كما التقي السياح والتقط معهم الصور التذكارية ومنحهم دعوة مجانية لحضور حفل افتتاح المعرض الدائم لمتحف توت عنخ آمون بمتحف الغردقة.

كما تفقد العناني القطع الأثرية التي استقبلها متحف الأقصر من منطقة آثار تونة الجبل والمتحف المصري بالتحرير لتنضم إلى الكنوز المعروضة بمتحف الأقصر.

وخلال الجولة، أكد الدكتور خالد العناني على أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة ولا سيما مع استئناف حركة السياحة الثقافية، وذلك استكمالا لتجربة مصر الناجحة في استئناف حركة السياحة الوافدة إليها مرة أخرى.

وأشار الوزير إلى أن المدن الساحلية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح أثبتت نجاحها في الالتزام بتطبيق هذه الضوابط للحفاظ على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.

خالد العناني وزير السياحة ترميم الكباش معابد الكرنك

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