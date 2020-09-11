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"كمل جميلك".. برلماني يطالب رئيس الوزراء بتخفيض رسوم التصالح في 4 محافظات

03:12 م الجمعة 11 سبتمبر 2020
"كمل جميلك".. برلماني يطالب رئيس الوزراء بتخفيض رسوم التصالح في 4 محافظات

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشئون البرلمانية بالإجراءات والتيسيرات الكبيرة والاحترافية التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لإدارة ملف التصالح في مخالفات البناء.

وقال "حساسين" في بيان، اليوم الجمعة، إن تخفيض رسوم التصالح في 23 محافظة لقى ارتياحا كبيرا من المواطنين داخل هذه المحافظات مناشدا الدكتور مصطفى مدبولي تخفيض رسوم مخالفات التصالح بمحافظة الجيزة.

وأضاف: أهالي وجماهير دائرتي الانتخابية بمحافظة الجيزة كرداسة طالبوني بعد صلاة الجمعة اليوم مناشدة رئيس الوزراء تخفيض رسوم التصالح على مستوى محافظة الجيزة بجميع مدنها ومراكزها وأحيائها بصفة عامة وعلى نطاق مدينة كرداسة وقراها بصفة خاصة.

ووجه "حساسين" حديثه لرئيس الوزراء قائلا: "كمل جميلك وخفض رسوم التصالح بباقي المحافظات وعددها 4 محافظات فقط ومنهم محافظة الجيزة"، معربا عن ثقته في أن الدكتور مصطفى مدبولي سيستجيب لاقتراحه في ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بصفة عامة وعن البسطاء والفقراء بصفة خاصة.​

مجلس النواب سعيد حساسين حزب السلام الديمقراطي مصطفى مدبولي

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