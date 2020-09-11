غدا.. تنسيقية شباب الأحزاب تناقش "دور مجلس الشيوخ" في صالونها السياسي
كتب- مصراوي:
تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسي تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية المصرية"، بحضور أستاذ العلوم السياسية، الدكتور معتز عبدالفتاح، وذلك يوم السبت في السابعة مساءً.
وتتركز الملفات التي يناقشها الصالون السياسي للتنسيقية، حول دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية، يتناوله خالد بدوي عضو التنسيقية.
كما يناقش الصالون دور نواب التنسيقية داخل المجلس، وهو ما يوضحه عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية محمد عزمي.
وتتناول أميرة صابر، عضو التنسيقية، محور التكامل بين مجلسي النواب والشيوخ، في إخراج القوانين وما يتعلق بذلك من الأمور التشريعية، وتحديث القوانين.
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