الحكومة تحسم الجدل بشأن فرض 350 جنيهاً ضريبة على تصاريح دفن الموتى

كتب- محمد غايات:



أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن فرض ضريبة 350 جنيهاً على تصاريح دفن الموتى.



وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي ضريبة جديدة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم.



وأوضحت وزارة المالية، أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.



وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).