15 أكتوبر.. الموعد الأخير للمشاركة في مسابقة "اصنع كتابك الإلكتروني" بالمركز القومي للطفل

كتب- مصراوي:

يطلق المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، مسابقة بعنوان "اصنع كتابك الإلكتروني (2020/2021)"، وموضوعها اختيار الطفل كتابًا أو قصة غير مقررة عليه دراسيًّا ويقوم بتلخيصها وتحويلها إلى عمل إلكتروني، باستخدام أحد البرامج الإلكترونية، وتهدف المسابقة إلى تنمية مهارة القراءة واكتشاف قدرات الأطفال في المجال الإلكتروني.

وتمنح المسابقة عدة جوائز مالية، حيث يحصل المركز الأول على ١٠٠٠جنيه، والثاني ٧٥٠ جنيها، والثالث ٥٠٠ جنيه، والرابع ٣٠٠ جنيه، والخامس ٢٠٠ جنيه، ومن السادس إلى المركز العاشر يحصل الفائز على ميداليات ذهبية وشهادات تقدير ومجموعة كتب من إصدارات المركز، أما من المركز الحادي عشر إلى الخامس عشر فيحصل على ميداليات فضية وشهادات تقدير ومجموعة كتب من إصدارات المركز.

وتتضمن المسابقة عدة شروط وهي: أن يكون عمر المتسابق من سن ٧ سنوات حتى ١٨ سنة، ألا يكون المتسابق قد فاز بجائزة مالية من قبل في مسابقة اصنع كتابك الإلكتروني الخاصة بالمركز القومي لثقافة الطفل، المتسابق الذي فاز بجائزة مالية من قبل في مسابقة اصنع كتابك الإلكتروني الخاصة بالمركز القومي لثقافة الطفل يمكن له أن يشارك في المسابقة وينافس على الجوائز بميداليات ذهبية وفضية فقط.

وتشمل الشروط أن يكتب الطفل على العمل البيانات التالية: "الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، المحافظة، عنوان المنزل، رقم هاتف خاص بالطفل، رقم واتس اب خاص بالطفل، إيميل خاص بالطفل، صورة من شهادة الميلاد، العمل المقدم لا بد أن يتضمن (صوتًا وصورة وحركة)، والأعمال التي تكون ((Word – Pdf ) فقط تستبعد تمامًا، يرسل أو يسلم العمل (Cd – Dvd) على العنوان التالي: محطة المساحة – الهرم – مدينة الفنون – المركز القومي لثقافة الطفل، ويكتب على العمل اسم المسابقة (اصنع كتابك الإلكتروني) للعام 2020/ 2021.

يتم تحكيم المتسابق عمليًّا من حيث (محتوى الكتاب أو القصة – البرنامج الذى تم استخدامه)، وذلك باختياره إحدى الطريقتين: "الحضور أمام لجنة التحكيم بمقر المركز القومي لثقافة الطفل بالهرم في اليوم الذى يتم تحديده من قبل لجنة التحكيم، أو التحكيم أون لاين من خلال برنامج zoom".

وفي حالة عدم استكمال البيانات أو الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل، على أن يكون آخر موعد لاستلام الأبحاث النظرية يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠، كما أن الأعمال المقدمة لا ترد سواء فازت أم لم تفز.​