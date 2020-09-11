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بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة لمدة غير معلومة

01:18 م الجمعة 11 سبتمبر 2020
بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة لمدة غير معلومة

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط رئيسى بميدان رنين أسفل كوبري مسطرد بسبب أعمال التطوير المنفذة بمعرفة الهيئة الهندسية، سيتم قطع المياه عن مناطق (منطقة العزب بالمطرية – شارع جسر السويس من ميدان التجنيد إلى الألف مسكن - استراحة الوزير بالحلمية – السبع عمارت - أرض الجولف – ألماظة – مستشفى الجلاء العسكري - ميدان الإسماعيلية).

وقالت الشركة، في بيان، اليوم: نأسف لهذا العطل الخارج عن إرادتنا ونعمل على إعادة تشغيل الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

كسر ماسورة قطع المياه مياه القاهرة

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