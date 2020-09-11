بالأسماء.. 4 محافظات لم تخفض رسوم التصالح في مخالفات البناء "بينها الجيزة"

كتب- محمد غايات:

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

المحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفرالشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.

ورغم تلك التخفيضات الكبيرة التي تمت في 23 محافظة تبقى 4 محافظات لم تخفض رسوم التصالح على مخالفات البناء منها: الجيزة، مطروح، بني سويف، الوادي الجديد.