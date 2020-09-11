السياحة: تأجيل سداد الالتزامات المالية على المشروعات السياحية 7 أشهر

كتب- يوسف عفيفي:



ترأس الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور محافظي جنوب سيناء والغردقة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية وأعضاء مجلس الإدارة.



وناقش الاجتماع، العديد من الموضوعات أسفر عنها عدد من القرارات من أبرزها:-

- الموافقة على تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة لمشروعات التنمية والاستثمار السياحي المخصصة من الهيئة والتي كانت تستقبل الزائرين فعليا خلال شهر مارس ٢٠٢٠ عن المدة من 1/3/2020 وحتى 30/9/2020.



- اعتماد الحساب الختامي والمركز المالي (المعدل) للهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2019 /2020 المنتهية في 30/6/2020، حيث حققت الهيئة 1,277 مليار جنيه إجمالي الإيرادات، بصافي ربح قدره 1,119 مليار جنيه.