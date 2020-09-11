اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 18 ألف راكب على 158 رحلة

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، سفر ووصول 158 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات لنقل 18348 راكبا من جنسيات مختلفة، وتقوم السلطات بفحص الركاب وسرعة إنهاء الإجراءات والتأكد من حملهم لشهادات تحليل PCR.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلات السفر حوالي 77 رحلة تنقل على متنها عدد ركاب يبلغ 8226 راكبا من جنسيات مختلفة، بيننا يستقبل المطار في صالات الوصول المختلفة 81 رحلة تنقل على متنها 10122 راكبا من جنسيات مختلفة.

من جانبها تتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.