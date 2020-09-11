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المالية تنفي قصر منتجات "ما يغلاش عليك" على عدد محدود من المحافظات

10:52 ص الجمعة 11 سبتمبر 2020
المالية تنفي قصر منتجات "ما يغلاش عليك" على عدد محدود من المحافظات

وزارة المالية 3

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اقتصار طرح منتجات مبادرة "ما يغلاش عليك" بعدد محدود من محافظات الجمهورية.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار طرح منتجات مبادرة "ما يغلاش عليك" بعدد محدود من المحافظات، موضحةً أن المبادرة يتم تطبيقها بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمواطنين شراء السلع والمنتجات إلكترونياً من خلال موقع المبادرة "MOBADRA.GOV.EG"، والتعرف على أسماء وعناوين التجار، والبالغ عددهم نحو 1631 محلاً وتاجراً، موزعين على مختلف المحافظات.

وفي سياق متصل، يتضمن الموقع الإلكتروني للمبادرة دليلاً شاملاً عن المصانع والشركات والمعارض التجارية المشاركة وكل المنتجات المعروضة، التي تم تصنيفها ما بين أجهزة كهربائية مثل الغسالات والثلاجات والتليفزيونات والسخانات، والأجهزة الإلكترونية مثل الموبايلات والتابلت، والمنتجات الكهربائية، كما شملت مستلزمات المنزل مثل الأثاث وأدوات المطبخ والمائدة، والسيراميك والرخام والجرانيت، ومنتجات السجاد اليدوي والصناعات الحرفية، والمنتجات البلاستيكية ومصانع الملابس الجاهزة والمفروشات والأحذية.

ويتيح الموقع للشركات والمصانع، إنشاء موقع إلكتروني خاص بالشركة على المنصة وإضافة منتجاته، كما يسمح له بزيادة وتنمية أرباحه من خلال البيع المباشر والجملة للمشترين، ويتم تحويل القيمة على حساب الشركة البنكي، كما يُسمح بإضافة منتجات جديدة خلال فترة المبادرة وإضافة شركات جديدة بشرط ألا يقل نسبة المكون المحلي عن 25%.

وناشدت المالية، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

وزارة المالية مبادرة ما يغلاش عليك المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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