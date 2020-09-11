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الحكومة تكشف حقيقة وقف صرف مكافآت المعلمين

10:24 ص الجمعة 11 سبتمبر 2020
الحكومة تكشف حقيقة وقف صرف مكافآت المعلمين

وزارة التربية والتعليم

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقف وزارة التربية والتعليم صرف مكافآت المعلمين في إطار خطة العام الدراسي الجديد.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف مكافآت المعلمين في إطار خطة العام الدراسي الجديد.

وشددت على انتظام صرف كافة الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين كما هي تماماً خلال العام الدراسي الجديد بما في ذلك الحوافز طبقاً للقواعد والقوانين المطبقة في هذا الشأن، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.

وفي سياق متصل، سيجري تفعيل نظام المجموعات المدرسية خلال العام الدراسي الجديد، والتي سيتم تنظيمها لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة، وكذلك تنظيم مجموعات تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي ولكن تحت إشراف الإدارة التعليمية، وذلك من خلال تجهيز قاعات للمجموعات بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجياً، بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الالكتروني، وستكون مجموعات التقوية اختيارية في المواد المدرسية بالمدارس الرسمية، على أن يحصل المعلم على مقابل 85% من إجمالي الحصيلة.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).​

وزارة التربية والتعليم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مكافآت المعلمين الشائعات

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