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اليوم.. قطع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 8 ساعات

03:30 ص الجمعة 11 سبتمبر 2020
اليوم.. قطع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 8 ساعات

انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن منطقة الوراق (وراق العرب - شارع القومية)؛ وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت.

وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه نظرًا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط مياه قطر 300 مم بمنطقة القومية العربية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وقالت الشركة إنها ستقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن (125).​

انقطاع المياه شركة مياه الشرب الجيزة

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