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الزراعة تدشن لجان فحص وتفتيش على الجراد بـ 4 محافظات: الحدود آمنة حتى الآن

02:31 ص الجمعة 11 سبتمبر 2020
الزراعة تدشن لجان فحص وتفتيش على الجراد بـ 4 محافظات: الحدود آمنة حتى الآن

أرشيفية

كتب - أحمد مسعد:

كشف الدكتور عصام ياسين، رئيس الإدارة المركزية للآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإدارة بدأت الاستعدادات الجادة لمكافحة الجراد الصحراوي بالاستعداد بالمعدات والعربات الدفع الرفاعي وميكنات الرش.

وقال ياسين، في تصريح خاص لمصراوي، إن الأرصاد أعلنت قرب انتهاء الموسم الصيفي، واستمرار الأمطار علي السودان وبعض محافظات مصر الحدودية، مشيرًا إلى أن الجراد ينشط عقب هطول الأمطار مباشرًا.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للآفات الزراعية، أن لجان البحث والاستكشاف تفقدوا طريق مرسى علم أدفو، ومنطقة سانت كاترين بجنوب سيناء، وطريق القصير بمحافظة قنا، وطريق رأس غالب، بالإضافة لتنشيط مناطق حلايب وشلاتين، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة المصرية.

وتابع ياسين أن يرقيات الجراد الصحراوي موجودة في بعض المحافظات، وتجمعات محدودة للغاية في الجبال، لذا نقوم أحيانًا بأخذ عينات وفحصها لمعرفة النوع وهل يتم وضع يرقات جديدة من عدمه وإذا تأكدنا بوجود أناث تتم المكافحة في الحال.

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أن الوضع آمن ولا يوجد شئ يدعو للقلق، مشيرًا إلى وضع خطوط دفاع أولي وثانية لمكافحة آفة الجراد الصحراوي الذي يقضي علي الأخضر واليابس.

وتمثل آفة الجراد خطر على معظم المحاصيل الزراعية؛ لأنه يتغذى على الأوراق والأزهار والثمار والبذور وقشور النبات والبراعم، عن طريق كسر الأشجار نظرًا لثقلها عندما تستقر بأعداد كبيرة على الشجرة، وتتناول الجرادة الواحدة من الغذاء ما يعادل وزنها أو يزيد من المزروعات في اليوم الواحد.

الجراد وزارة الزراعة مكافحة الجراد الصحراوي الآفات الزراعية

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