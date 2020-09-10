فرج عامر: اعتذار "النقل" لراكب لتجاوز كمسارية قطار في حقه "موقف حضاري"

كتب- مصراوي:

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اعتذار وزارة النقل لأحد الركاب بعد التجاوز في حقه من كمسارية بأحد القطارات بالموقف الحضاري والمشرف من الفريق كامل الوزير وزير النقل.

وقال "عامر"، في بيان له، إن إعلان وزارة النقل، اعتذار الوزير وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار وتأكيد الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين فى السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص انما هو نهج جديد يجب أن يكون نموذجًا لتطبيقه داخل مؤسسات الدولة لحسن التعامل مع المواطنين مع التزام الجميع بالقانون وترسيخ دولة المؤسسات التي أصبحت منهاج عمل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت وزارة النقل أصدرت بيانًا إعلاميًا بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020، وأعلنت أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة وان كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون فى إطار القانون وفى إطار احترام الراكب وأنه لاتهاون مع أى مخطئ في حق أي راكب وان الوزارة ستستمر فى خدمة جمهور الركاب خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.