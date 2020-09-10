أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

يقضي على السوق السوداء.. برلماني: "الكارت الذكي" حلم ينتظره الفلاح منذ سنوات

11:45 م الخميس 10 سبتمبر 2020
يقضي على السوق السوداء.. برلماني: "الكارت الذكي" حلم ينتظره الفلاح منذ سنوات

كارت الفلاح


مصراوي
قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو، وكيل لجنة النقل، إن تطبيق الحيازة الزراعية أو كارت الفلاح الذكي أولى خطوات الإصلاح الزراعي في ظل الأزمات التي نواجهها في القطاع الزراعي.

وأوضح وكيل لجنة النقل، في بيان له، أن كارت الفلاح الذكي خطوة مهمة للغاية للنهوض بمنظومة الفلاح ودعمه، خاصة أن كارت الفلاح الذكي يعمل بشكل كبير على القضاء على السوق السوداء، ولها دور كبير في تحديد الأرض الزراعية.

وأضاف البرلماني، أن منظومة كارت الفلاح الذكي لو تمت بشكل صحيح وكان هناك سيستم ونظام جيد يدير تلك المنظومة سيخدم الزراعة بصورة كبيرة إلى جانب أن كارت الفلاح الذكي سيعمل على عدم بيع الأسمدة والتقاوي خارج الجمعيات الزراعية بأضعاف سعرها في السوق السوداء، بالإضافة إلى أن كارت الفلاح يحافظ على وصول الدعم لمن يستحقه.

وطالب عضو مجلس النواب، بتنظيم حملة إرشاد وتوعية الفلاحين بمميزات وطريقة استعمال الكارت الذكي بأدوات تدريبية وتعريفية، بالإضافة إلى تدريب موظفي الجمعيات الذين يقومون بالتعامل مع الفلاح والتيسير عليه، خاصة وأنه حال وجود هذا الكارت سوف يساعد على سهولة توريد الفلاح محاصيله الزراعية مثل: توريد القمح للشون، والأرز للمضارب، والقطن للمحالج، هذا بالإضافة إلى ضمان الحصول على دعمه من المحروقات في حالة وجود نقص بها أو ارتفاع أسعارها.

الكارت الزكي كارت الفلاح

الخبر التالى:

وزيرتا الهجرة والتخطيط يتابعان تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "نورت بلدك"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض ملحوظ.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا