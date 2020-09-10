أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

وضع اللمسات النهائية لافتتاح معرض "توت عنخ آمون" المؤقت بمتحف الغردقة

11:21 م الخميس 10 سبتمبر 2020
وضع اللمسات النهائية لافتتاح معرض "توت عنخ آمون" المؤقت بمتحف الغردقة

متحف الغردقة

كتب - أحمد مسعد:

يعكف أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي على وضع اللمسات النهائية للمعرض المؤقت لبعض القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون، والتي سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة بمتحف الغردقة.

وأوضح الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، أن القطع الأثرية التي تم اختيارها للعرض من كنوز الملك الذهبي بصفة مؤقته في متحف الغردقة تم اختيارها بعناية لتروي حياة الملك الشاب في مرحلتي الطفولة والشباب بالإضافة إلى إبراز جمال ورقي الفن المصري القديم.

وأضاف أن المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.

ويضم المعرض ١٠ قطع تم اختيارهم بعناية ويعتبر التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض.

جدير بالذكر أن هذه القطع كانت ضمن القطع الأثرية التي عادت من معرض "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي" بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن، محققاً نجاحاً غير مسبوق فى هذه الدول ولا سيما في فرنسا التي حطم فيها الرقم القياسي في تاريخ تنظيم المعارض الثقافية بها حيث زاره أكثر من مليون و400 ألف زائر خلال ٦ أشهر فى عام ٢٠١٩.

وفور عودتهم قرر المجلس الأعلى للآثار عرض ١٠ من هذه القطع بصفة مؤقتة في متحف الغردقة الذي تم افتتاحه مؤخرا، و١٠ اخرين في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري.

متحف الغردقة توت عنخ امون

الخبر التالى:

لتعزيز التعاون.. العناني يجتمع بمديري مكاتب السياحة الداخلية وهيئة التنشيط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض ملحوظ.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا