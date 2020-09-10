"المنشآت السياحية" تكشف المستندات المطلوبة لصرف الدفعة الثانية للعاملين



كتب - يوسف عفيفي:

طالب عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة ممن سبق لهم صرف الدفعة الأولى، سرعة التقدم بالمستندات التي طلبها صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لصرف الإعانة إلى الغرفة حتى يتسنى تجميعها وإرسالها للاتحاد لمراجعتها واعتمادها لإرسالها للصندوق للانتهاء من صرف الإعانة الثانية سريعاً.

واستعرض المصري في بيان، المستندات التي طلبها الصندوق للصرف والتي تتضمنت التالي:ـ

ـ تقديم طلب على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانوني ومختوم بخاتم المنشأة للاتحاد.

ـ يتضمن الطلب الأرقام التأمينية للمنشأة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعة الثانية من الإعانة.

ـ تقديم الطلب على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب) يقر فيه بعدم استفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أية مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا.

ـ يتضمن الطلب تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع اعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المنشأة والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأوضح المصري، أن اتحاد الغرف السياحية، يتسلم طلبات صرف الدفعة الثانية من المنشآت واستيفاء الشق الخاص به بالطلب المقدم من المنشأة والمتضمن إقرار الاتحاد بتقدم أو عدم تقدم المنشأة للاتحاد للاستفادة من مبادرة وزارة المالية وذلك طبقاً لسجلات الاتحاد ومراجعتها واعتمادها وتسليم أصول الطلبات للصندوق، وأن يتم استيفاء الطلبات المقدمة في شكل اكسيل شيت. Excel Sheet

وأشار إلى نجاح الغرفة واتحاد الغرف السياحية، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لصرف الدفعة الثانية من إعانة الطوارئ للعمال بالمنشآت العاملة بالسياحة والمستوفاة لكافة شروط الصرف.

يذكر أن الدفعة الثانية تتمثل في الإعانة التي قررتها الحكومة لصرفها من صندوق الطوارئ نظراً للظروف العصيبة التي تمر بها تلك المنشآت ولمساعدتها على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه العاملين لديها في ظل جائحة فيروس كورونا لكافة المنشآت السابق صرف دفعة أولى لها.