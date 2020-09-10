نقابة العاملين بـ "السكة الحديد": واقعة قطار المنصورة سلوك فردي

كتب - أسامة علي:

أكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن جميع العاملين بهيئة السكة الحديد يقدرون جميع الركاب ويعملون على راحتهم وأمنهم.

وأضاف رئيس النقابة، أن تعليمات السكة الحديد صريحة وعلى جميع الركاب أيضا احترام تنفيذ هذه التعليمات، وأن نكون جميعا عاملين وركاب يدا واحدة ومتعاونين من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة من هذا المرفق الحيوي.

وأوضح أن كل مجال من مجالات العمل وارد أن يكون به مخالفات فردية بسيطة، مثلما توجد مخالفات أيضا من جمهور الركاب، قائلا ‘ن ما حدث في واقعة قطار 948 المنصورة القاهرة هو سلوك فردي لا يجب تعميمه على جميع العاملين بالهيئة الذين يواصلون الليل بالنهار في العمل لخدمة وراحة جمهور ركاب السكة الحديد .

ولفت إلى أن احترام المواطن داخل القطارات حق واجب، ونعمل جميعا علي ذلك الحق، ونقدر الجميع عامة ونقدر أبطال مصر ودرعها الواقي من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية.

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