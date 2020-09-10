أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

نقابة العاملين بـ "السكة الحديد": واقعة قطار المنصورة سلوك فردي

10:41 م الخميس 10 سبتمبر 2020
نقابة العاملين بـ "السكة الحديد": واقعة قطار المنصورة سلوك فردي

سيدة القطار

كتب - أسامة علي:

أكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن جميع العاملين بهيئة السكة الحديد يقدرون جميع الركاب ويعملون على راحتهم وأمنهم.

وأضاف رئيس النقابة، أن تعليمات السكة الحديد صريحة وعلى جميع الركاب أيضا احترام تنفيذ هذه التعليمات، وأن نكون جميعا عاملين وركاب يدا واحدة ومتعاونين من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة من هذا المرفق الحيوي.

وأوضح أن كل مجال من مجالات العمل وارد أن يكون به مخالفات فردية بسيطة، مثلما توجد مخالفات أيضا من جمهور الركاب، قائلا ‘ن ما حدث في واقعة قطار 948 المنصورة القاهرة هو سلوك فردي لا يجب تعميمه على جميع العاملين بالهيئة الذين يواصلون الليل بالنهار في العمل لخدمة وراحة جمهور ركاب السكة الحديد .

ولفت إلى أن احترام المواطن داخل القطارات حق واجب، ونعمل جميعا علي ذلك الحق، ونقدر الجميع عامة ونقدر أبطال مصر ودرعها الواقي من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية.

اقرأ أيضا:

تجاوز أعقبه بيان للجيش وعقوبات رادعة.. ماذا حدث في واقعة قطار المنصورة؟

قطار المنصورة السكة الحديد عبد الفتاح فكري واقعة قطار المنصورة

الخبر التالى:

"حكماء المسلمين" يضم أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي لعضويته

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مكالمة الرئيس وتحرك وزاري.. القصة الكاملة "للحاجة صفية والمجند في القطار 948" -فيديو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا