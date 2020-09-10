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فخر لنساء مصر.. تعيين" سيدة القطار" عضوا بفرع المجلس القومي للمرأة بالغربية

10:36 م الخميس 10 سبتمبر 2020
فخر لنساء مصر.. تعيين" سيدة القطار" عضوا بفرع المجلس القومي للمرأة بالغربية

كتبت - نور العمروسي:

زارت منى عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية، مساء الخميس، السيدة "صفية ابراهيم" المعروفه إعلامياً ب"سيدة القطار"، بمقر إقامة شقيقتها، والتى كانت في زيارة لها لحضور مناسبة سعيدة.

وعبرت مقررة فرع القومي للمرأة عن خالص تقديرها واعتزازاها لما قامت به " صفية إبراهيم " من دور إنساني عظيم نابع من قلب أم مصرية أصيلة، مؤكدة أنها تعد فخر لجميع نساء مصر وقدمت المقررة إلى السيدة "صفيه ابراهيم" باقة ورد تكريماً لها، ونقلت لها تحيات وتقدير جميع عضوات وأعضاء المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ولجانه وفروعه بالمحافظات وأمانته العامة.

يذكر أن الدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس قد تواصلت مع السيدة صفية، وستلتقى بها الأسبوع المقبل تكريما لها، وتم تعيينها عضوة بفرع المجلس بالغربية

وكانت "سيدة القطار" دافعت عن مجند أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بينه وكمسري ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار ، وقامت بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.

سيدة القطار المجلس القومي للمرأة الغربية المنوفية

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