وزير السياحة يناقش الخطة الترويجية الداخلية والخارجية لعام 2021

كتب ـ يوسف عفيفي:

ناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الخطة الترويجية الداخلية لمصر لعام 2020/2021 ووضع تصور لمشاركة الوزارة في الأحداث والفعاليات الداخلية المختلفة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الخميس، مع أعضاء لجنة الفعاليات والأحداث الداخلية، حيث تم مناقشة ضوابط وشروط الوزارة لدعم ورعاية الأحداث المختلفة وتقييم مردود رعايتها لتحقيق الاستفادة المثلى.

وفى سياق متصل، اجتمع الوزير أيضا، مع أعضاء لجنة الترويج والمعارض الخارجية، لاستعراض ومراجعة خطة المعارض الخارجية التي تشارك فيها الوزارة وتحديد المعارض الهامة التي يجب أن تشارك بها والعائد المتوقع من هذه المشاركة، هذا إلى جانب مناقشة ضوابط الحملات المشتركة وبنود خطة التنشيط السياحي، وبحث آليات تقييم أداء المكاتب السياحية بالخارج في ضوء الأهداف المرجوة منها.

جدير بالذكر، أن وزير السياحة، قد أصدر قرارين بتشكيل "لجنة الفاعليات والأحداث الداخلية"، وتشكيل "لجنة الترويج والمعارض الخارجية"، برئاسة المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية بعض الخبراء والمسئولين ذات الصلة من خارج الوزارة من القطاع السياحي وخبراء التسويق وأساتذة الجامعات.