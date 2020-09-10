أمطار رعدية ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة



كتب ـ يوسف عفيفي:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد، في بيان الخميس، أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشار الخبراء، إلى سقوط أمطار متوسطة بنسبة 30% تقريباً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحياناً، وأمطار خفيفة بنسبة 30% تقريباً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وتكون متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء، ظهور شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة على كافة الأنحاء.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، مع رياح سطحية على كل منهما شمالية غربية.

وحول نسب الرطوبة العظمى والصغرى، تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 80 – 35، السواحل الشمالية بين 85 – 50، شمال الصعيد بين 50 – 20، وجنوب الصعيد 25 – 15.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة بين 36– 24 درجة مئوية، وعلى الإسكندرية بين 31 – 24، وعلى قنا بين 40- 27، وعلى الإسماعيلية بين 23 – 37، وعلى شرم الشيخ بين 28- 37، وعلى بورسعيد بين 26 – 33، وعلى الأقصر بين 41– 29، وعلى أسوان بين 42 – 30 درجة مئوية.