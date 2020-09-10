خصم ومحضر واستبعاد.. النقل تعلن نتائج التحقيق مع كمسري قطار المنصورة

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة النقل، انتهاء التحقيق الفوري الذي وجه به الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية وجاءت نتائج التحقيقات وفقاً للآئحة نظام العاملين بالهئية كالتالي:-

1- تمت مجازاة عادل فاروق عبدالهادي– رئيس القطار بخصم أجر 50 يومًا (خمسين يومًا) من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء.

2. تمت مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يومًا من راتبه؛ لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

3. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

4. كما تم تحرير محضر شرطة لهما؛ لعدم ارتدائهما الكمامة الطبية وتطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء عليهما بالغرامة 4000 جنيه.

5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020، وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات، والكشف الطبي النفسي.

وأكد البيان احترام وزارة النقل وكافة العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.