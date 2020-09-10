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طلب "إكرامية" من أحد الركاب.. النقل: إنهاء خدمة موظف بشركة الخدمات المتكاملة للتأمين

06:49 م الخميس 10 سبتمبر 2020
طلب "إكرامية" من أحد الركاب.. النقل: إنهاء خدمة موظف بشركة الخدمات المتكاملة للتأمين

كامل الوزير وزير النقل

كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل، إجراء تحقيق في شكوى تلقتها من أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشأن قيام أحد موظفي شركة الخدمات المتكاملة للتأمين والنظافة، إكرامية منه نظير نقله لأحد الأرصفة.

وأوضحت في بيان لها، الخميس، أنه بشأن الشكوى الواردة للفريق كامل الوزير، وزير النقل من أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشأن قيام أحد موظفي شركة الخدمات المتكاملة للتأمين والنظافة من القائمين على نقل الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالكراسي المتحركة في محطة القاهرة للسكك الحديدية من ساحة المحطة إلى الأرصفة بطلب مبالغ مالية ( اكرامية) من الراكب نظير نقله الى أحد الأرصفة، وجه الوزير بالتحقيق الفوري في الواقعة الواردة بالشكوى و أثبت التحقيق صحة الواقعة وأنه على الفور تم الاستغناء عن خدمات هذا الموظف.

وأكدت الوزارة، أن هذه الخدمات التى تقدم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مجانية وأنه لا تهاون في حق أي راكب، وسيتم تجديد جميع الكراسي المتحركة والعربات المخصصة لنقل الركاب من ساحات المحطات إلى الأرصفة، عن طريق رفع كفاءة الموجود حالياً وشراء أخرى جديدة لخدمة جمهور الركاب من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشددت وزارة النقل، على احترام كافة العاملين بها وهيئة السكك الحديدية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن خدمة الراكب هى أولى اهتماماتها.

وزارة النقل شركة الخدمات المتكاملة للتأمين كامل الوزير

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