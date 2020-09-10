مجلس النواب الجديد.. ننشر الجدول الزمني لإجراء الانتخابات

كتب- طارق سمير ومحمود السعيد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد.

وينشر "مصراوي" الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بالداخل والخارج على النحو التالي:

- فتح باب الترشح: 17 سبتمبر إلى 26 سبتمبر (من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً).

- تسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة: من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر

- المرحلة الأولى من الانتخابات بالداخل: 24، و25 أكتوبر

- المرحلة الأولى من الانتخابات بالخارج: 21، و22، و23 أكتوبر

- نتيجة المرحلة الأولى: 1 نوفمبر

- انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بالداخل: 23، و24 نوفمبر

- انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بالخارج: 21، و22، و23 نوفمبر

- تعلن الهيئة النتائج النهائية: 30 نوفمبر

- انتخابات المرحلة الثانية بالداخل: 4، و5، و6 نوفمبر

- انتخابات المرحلة الثانية بالخارج: 7، 8 نوفمبر

- إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية: 15 نوفمبر

- انتخابات إعادة المرحلة الثانية بالداخل: 7، و8 ديسمبر

- انتخابات إعادة المرحلة الثانية بالخارج: 5، و6، و7 ديسمبر

- إعلان النتيجة النهائية: 14 ديسمبر