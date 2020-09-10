مجلس النواب الجديد.. ننشر الجدول الزمني لإجراء الانتخابات
كتب- طارق سمير ومحمود السعيد:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد.
وينشر "مصراوي" الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بالداخل والخارج على النحو التالي:
- فتح باب الترشح: 17 سبتمبر إلى 26 سبتمبر (من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً).
- تسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة: من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر
- المرحلة الأولى من الانتخابات بالداخل: 24، و25 أكتوبر
- المرحلة الأولى من الانتخابات بالخارج: 21، و22، و23 أكتوبر
- نتيجة المرحلة الأولى: 1 نوفمبر
- انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بالداخل: 23، و24 نوفمبر
- انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بالخارج: 21، و22، و23 نوفمبر
- تعلن الهيئة النتائج النهائية: 30 نوفمبر
- انتخابات المرحلة الثانية بالداخل: 4، و5، و6 نوفمبر
- انتخابات المرحلة الثانية بالخارج: 7، 8 نوفمبر
- إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية: 15 نوفمبر
- انتخابات إعادة المرحلة الثانية بالداخل: 7، و8 ديسمبر
- انتخابات إعادة المرحلة الثانية بالخارج: 5، و6، و7 ديسمبر
- إعلان النتيجة النهائية: 14 ديسمبر
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