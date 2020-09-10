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الوطنية للانتخابات: انطلاق "انتخابات النواب" بالداخل 24 و25 أكتوبر

05:26 م الخميس 10 سبتمبر 2020
الوطنية للانتخابات: انطلاق "انتخابات النواب" بالداخل 24 و25 أكتوبر

الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب- طارق سمير ومحمود السعيد:

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الموطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين لانتخابات "مجلس النواب" الجديد بالداخل يومي السبت والأحد 24، و25 أكتوبر 2020
من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتقام انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21، و22، و23 أكتوبر

وتعلن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وفتحت الهيئة باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد من الخميس 17 سبتمبر الجاري وحتى السبت 26 سبتمبر من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وقال المستشار لاشين إبراهيم إنه يمكن للمترشحين إجراء الكشف الطبي في الوقت الحالي طبقًا للضوابط التي وضعتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتقام الانتخابات على 284 مقعدًا فرديًا و284 مقعدًا بنظام القائمة المغلقة.

الوطنية للانتخابات لاشين ابراهيم انتخابات مجلس النواب

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