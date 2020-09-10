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الوطنية للانتخابات: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 17 سبتمبر

05:15 م الخميس 10 سبتمبر 2020
الوطنية للانتخابات: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 17 سبتمبر

الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب- طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد من 17 سبتمبر الجاري وحتى 26 سبتمبر.

وقال المستشار لاشين إبراهيم إنه يمكن للمترشحين إجراء الكشف الطبي في الوقت الحالي.

وتقام الانتخابات على 284 مقعدًا فرديًا و284 مقعدًا بنظام القائمة المغلقة.

لاشين ابراهيم انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

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