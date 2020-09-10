وجه بتسهيل إجراءات التصالح.. زيارة مفاجئة لمحافظ الجيزة للمركز التكنولوجي بكرداسة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

فاجئ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي بمركز ومدينة كرداسة لمتابعة الالتزام باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء إضافة إلى متابعة توافد المواطنين للتقدم لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأكد المحافظ، على رئيس المركز، بتسهيل الإجراءات على المواطنين في استلام الطلبات الأولية بصورة البطاقة وصور عقد الملكية مع أخذ تعهد كتابي عليهم استيفاء باقي المستندات المطلوبة والرسومات الهندسية وتقرير السلامة الإنشائية قبل انتهاء المهلة المحددة.

وحرص المحافظ خلال جولته التفقدية على التأكد من القيام باستقبال كافة الطلبات من المواطنين وسرعة البت فيها من قبل اللجان الفنية والمتابعة الدورية للأعمال بالمراكز التكنولوجية للتأكد من التعامل الجيد مع المواطنين والتسهيل عليهم.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التنبيه على المكاتب الاستشارية بتخفيض قيمة رسوم تقرير السلامة الإنشائية والرسومات الهندسية للعقار المراد التصالح عنه للتخفيف على المواطنين.

وخلال الجولة حرص المحافظ على التحاور مع الموظفين العاملين داخل المركز التكنولوجي للتأكد من قيامهم بأداء المهام المطلوبة منهم على أكمل موجها بمد فترات العمل بالمركز حتى الفترات المسائية للتسهيل على المواطنين وإنجاز العمل.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والتحاور معهم للتعرف على أبرز المعوقات التي تواجههم للعمل نحو سرعة حلها للتيسير عليهم موجهاً باتخاذ اللازم نحو سرعة تحديد وتحصيل قيمة رسوم جدية التصالح لبعض المواطنين التي سبق أن تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء.

ووجه المحافظ بتجميع بيانات إحدى السيدات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها حيث تشتكي من الألم في عينها وتحتاج إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ للمراكز والمدن، واللواء ياسر سامي، رئيس مركز ومدينة كرداسة.